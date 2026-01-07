Resmi Gazete’de yayımlanan son Valiler Kararnamesiyle birlikte Niğde Valisi değişti. Kararname kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği'ne atanırken, Niğde'nin yeni valisi Nedim Akmeşe oldu. Peki, Nedim Akmeşe kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde birçok ilde görev değişikliği yapıldı. Bu kapsamda Niğde Valisi'de değişti. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliği görevine Nedim Akmeşe atandı.

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE KİMDİR?

1980 yılında Sinop Boyabat'ta doğan Nedim Akmeşe, ilk öğrenimini Sinop/ Gerze’de, orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. Lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazanarak Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Akmeşe, Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı.

2006-2007 yıllarında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’ye gönderilen Akmeşe, Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. Yurt dışı eğitimi sonrası 2008 yılında Rize’nin Kalkandere ilçesine kaymakam olarak atandı. Ardından Elazığ’ın Ağın ve Van’ın Gevaş ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak merkez teşkilata geçen Akmeşe, 2017’de Daire Başkanı oldu. 2019-2023 yılları arasında ise Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

17 Ekim 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atandı. Son olarak 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla Niğde Valisi olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Nedim Akmeşe, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

