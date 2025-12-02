Beyaz TV’nin hafta içi sabah kuşağında uzun süredir yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz, 1 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren yayın akışından çıkarılınca izleyicilerin dikkatini çekti. Programın ekranda görünmemesi, hem sosyal medyada hem de televizyon takipçileri arasında “Nihat Doğan programdan ayrıldı mı, Söylemezsem Olmaz yayından kaldırıldı mı?” sorularını gündeme taşıdı.

NİHAT DOĞAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?



Beyaz TV’nin sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz’da son günlerde yaşanan değişiklikler Nihat Doğan’ın da ekranda görünmemesiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Programın sunucu kadrosunda bir süredir revizyon hazırlıkları yapıldığı bilinirken, Doğan’ın ayrıldığına yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Kanal yönetimi veya program ekibi tarafından Nihat Doğan’ın ayrılığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde ise Nihat Doğan’ın durumunun, programın genel format değişikliğiyle birlikte ele alındığı konuşuluyor.

NİHAT DOĞAN SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA NEDEN YOK?



Programın 1 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren yayın akışında yer almaması, sunucu kadrosuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırdı. Lerzan Mutlu’nun kısa süre önce ayrılığını duyurmasının ardından ekibin yeniden yapılandırıldığı iddia edildi. Kanal tarafından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ YAYINDAN KALDIRILDI MI?



Programa kalıcı bir şekilde son verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgilere göre programa kısa bir ara verildiği düşünülüyor. Kanal yönetiminin sunucu kadrosunda ve program formatında yenilik planladığı düzenleme tamamlandıktan sonra Söylemezsem Olmaz’ın yeniden ekranlara dönmesinin beklendiği ifade ediliyor.

