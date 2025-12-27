Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda kritik viraja girilirken Nijerya ile Tunus kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grup dengelerini doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar futbolseverlerin gündeminde. Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.

Afrika Uluslar Kupası’nda ikinci maçlar oynanırken C Grubu’nda gözler Nijerya-Tunus mücadelesine çevrildi. Her iki takım da gruptaki iddiasını sürdürmek ve avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Özellikle Avrupa ve Türkiye liglerinden tanınan yıldız oyuncuların forma giymesi, karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor.

NİJERYA TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya ile Tunus arasındaki Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçının 27 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanması planlanıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Müsabaka, Fas’ın Fes kentinde bulunan Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanacak. Grup aşamasında puan hesaplarının netleşmeye başladığı haftada bu maç, her iki takım için de kritik önem taşıyor.

NİJERYA TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya-Tunus karşılaşmasının Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayının şifreli olacağı belirtilirken, maçın yayını naklen dijital platform üzerinden takip edilebilecek.

NİJERYA TUNUS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, EXXEN uygulaması ve internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Platforma üyeliği bulunan kullanıcılar, mücadeleyi kesintisiz takip edebilecek.

NİJERYA TUNUS MUHTEMEL 11'LER

Nijerya muhtemel 11'ler: Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Sanusi, Ndidi, Iwobi, Dele-Bashiru, Chukwueze, Osimhen, Lookman.

Tunus muhtemel 11'ler: Aymen Dahmen, Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi, Ferjani Sassi, Elyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Achouri, Hazem Mastouri, Elias Saad.

