Nursel ile Mutfak Bahane programında yeni bölüm detayları dikkat çekti. Nursel Ergin'in sert açıklamalarının yer aldığı tanıtımda yarışmacılar arasında kuralları ihlal eden bazı gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Programda ortaya atılan suçlamaların ardından gözler 11 Haziran tarihli bölüme çevrildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane programında sezon finali öncesi tansiyon yükseldi. Yeni bölüm fragmanında Nursel Ergin'in yarışmacılara yönelik sert sözleri dikkat çekerken, yarışma tarihinde görülmemiş bazı iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin perde arkası yeni bölümde netlik kazanacak.

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE'DE GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI

Tanıtımda, mikrofonların kapalı olduğu düşünülen anlarda yapılan bazı konuşmaların ekrana taşındığı görüldü. Nursel Ergin'in "Resmen aranızda para alışverişi yapmışsınız" sözleri fragmana damga vurdu.

Nursel ile Mutfak Bahane'de gizli anlaşma iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Yayınlanan görüntülerde Zeyneti ve Ayşe'nin yer aldığı görülürken, Zeyneti'nin Ayşe'ye altın verdiği anlar dikkat çekti. Fragmanda yer alan "Ben kazanamasam da sen kazan" ve "Sana kazandıracağım" ifadeleri sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

Nursel ile Mutfak Bahane'de gizli anlaşma iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Programda daha sonra ekrana yansıyan görüntülerde, iddiaların yarışma içi tüyo alışverişinden ziyade Ayşe'nin kızı Yeşim'in hazırladığı çantaların satışına ilişkin olduğu görüldü. Zeyneti'nin sosyal medya hesabı üzerinden bu satışlara destek verdiği ve iki yarışmacı arasında bu konuda bir iş birliği bulunduğu öne sürüldü.

Nursel ile Mutfak Bahane'de gizli anlaşma iddiası! Gerçek ortaya çıktı

YARIŞMACILAR DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Fragmanda "Kimse o buradan çekip gidecek" sözleriyle dikkat çeken Nursel Ergin'in hedef aldığı isimlerin Zeyneti ve Ayşe olduğu görüldü. Ancak programda gündeme gelen konunun yarışma sürecine ilişkin bir tüyo paylaşımı olmadığı ifade edildi.

Ekrana yansıyan görüntülerde iddiaların, yarışma dışındaki ticari faaliyetler ve çanta satışı üzerinden şekillendiği görüldü. Programın ilgili bölümünde herhangi bir diskalifiye kararı açıklanmazken, yaşananlar izleyiciler arasında tartışma konusu oldu.

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