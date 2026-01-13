Kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin ardından oyuncu Oktay Kaynarca'nın hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor. İşte ünlü oyununun hayatı ve kariyerine dair tüm ayrıntılar...

Oktay Kaynarca oyuncu, tiyatro sanatçısı, senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, şarkıcı, sunucu, iş insanı olarak biliniyor.Kurtlar Vadisi adlı dizide 'Süleyman Çakır' adlı karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurmayı başardı. Şu anda ise Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında sunuculuk yapmaktadır.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Adanalı dizisindeki karakteriyle ikonikleşen Oktay Kaynarca, Türkiye’de 2010’lu yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini oynadı.

Yengeç Sepeti adlı filmdeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivalinde, Bumerang Cehennemi adlı filmdeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivalinde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

OKTAY KAYNARCA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Annesi Nursel, babası Özkan Kaynarca'dır. Ünlü oyuncu 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Oktay Kaynarca'nın; Turgay, Onur, Selin, Meryem, Orkun isimlerinde beş tane kardeşi vardır

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı eğitimi yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu.

OKTAY KAYNARCA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1989 Gençler

1999 Köstebek

2001 Yeditepe İstanbul

2002 Aynalı Tahir

2003 Esir Şehrin İnsanları

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2004 Aşkımızda Ölüm Var

2006 İlk Aşkım

2007 Geniş Zamanlar

2007-2008 Kuzey Rüzgarı

2008 Kardelen

2008-2010 Adanalı

2010 Yahşi Cazibe

2009 Bahar Dalları

2011 Nuri

2011 Sakarya Fırat

2012 Ustura Kemal

2013-2014 İnadına Yaşamak

2014 Kardeş Payı

2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022 Ben Bu Cihana Sığmazsam

Filmleri

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1994 Yengeç Sepeti

1995 Bir Kadının Anatomisi

1999 Can Dostum

2000 Yarın Geç Olmayacak

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2002 Abdülhamit Düşerken

2004 Kalbin zamanı

2007 Beynelmilel

2008 Alia

2011 Çanakkale Ruhu

2019 Aman Reis Duymasın

TV Programları

1996 Sabah Şekerleri

2007 Anlat Bakalım

2010 Türkünü Söyle

2010-2011 Salı Sefası

2014 Vay Arkadaş

2022 Şarkılar Bizi Söyler

2024 Alan

2024 Kim Milyoner Olmak İster?

