Oktay Kaynarca kimdir? İşte hayatı ve kariyeri
Kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin ardından oyuncu Oktay Kaynarca'nın hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor. İşte ünlü oyununun hayatı ve kariyerine dair tüm ayrıntılar...
Oktay Kaynarca oyuncu, tiyatro sanatçısı, senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, şarkıcı, sunucu, iş insanı olarak biliniyor.Kurtlar Vadisi adlı dizide 'Süleyman Çakır' adlı karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurmayı başardı. Şu anda ise Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında sunuculuk yapmaktadır.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Adanalı dizisindeki karakteriyle ikonikleşen Oktay Kaynarca, Türkiye’de 2010’lu yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini oynadı.
Yengeç Sepeti adlı filmdeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivalinde, Bumerang Cehennemi adlı filmdeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivalinde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
OKTAY KAYNARCA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Annesi Nursel, babası Özkan Kaynarca'dır. Ünlü oyuncu 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Oktay Kaynarca'nın; Turgay, Onur, Selin, Meryem, Orkun isimlerinde beş tane kardeşi vardır
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı eğitimi yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu.
OKTAY KAYNARCA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1989 Gençler
1999 Köstebek
2001 Yeditepe İstanbul
2002 Aynalı Tahir
2003 Esir Şehrin İnsanları
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2004 Aşkımızda Ölüm Var
2006 İlk Aşkım
2007 Geniş Zamanlar
2007-2008 Kuzey Rüzgarı
2008 Kardelen
2008-2010 Adanalı
2010 Yahşi Cazibe
2009 Bahar Dalları
2011 Nuri
2011 Sakarya Fırat
2012 Ustura Kemal
2013-2014 İnadına Yaşamak
2014 Kardeş Payı
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022 Ben Bu Cihana Sığmazsam
Filmleri
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1994 Yengeç Sepeti
1995 Bir Kadının Anatomisi
1999 Can Dostum
2000 Yarın Geç Olmayacak
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
2002 Abdülhamit Düşerken
2004 Kalbin zamanı
2007 Beynelmilel
2008 Alia
2011 Çanakkale Ruhu
2019 Aman Reis Duymasın
TV Programları
1996 Sabah Şekerleri
2007 Anlat Bakalım
2010 Türkünü Söyle
2010-2011 Salı Sefası
2014 Vay Arkadaş
2022 Şarkılar Bizi Söyler
2024 Alan
2024 Kim Milyoner Olmak İster?