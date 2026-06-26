2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği tarih netleşti.

Yaz tatilinin başlamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Öğretmenlerin mesleki çalışma programından uyum eğitimlerine, ara tatillerden ikinci dönemin başlangıcına kadar 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm önemli tarihler belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı dönemde ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları düzenlenecek.

Türkiye genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Böylece milyonlarca öğrenci yaklaşık iki buçuk aylık yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına dönecek.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ererken öğrenciler yaz tatiline başladı. Yaz tatili yaklaşık iki buçuk ay sürecek ve yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Dönem / Etkinlik Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Birinci Dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi 22 Ocak 2027 Cuma Birinci Dönem Ara Tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi 20 Kasım 2026 Cuma Yarıyıl Tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi 5 Şubat 2027 Cuma İkinci Dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi 25 Haziran 2027 Cuma İkinci Dönem Ara Tatili 8 Mart 2027 Pazartesi 12 Mart 2027 Cuma Eğitim Öğretim Yılı Sonu 25 Haziran 2027 Cuma -

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