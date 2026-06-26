Kavurucu sıcakların etkisi altına giren Avrupa’da hayat günden güne zorlaşırken, İngiltere’den tartışmalı bir adım geldi. Park halindeyken aracının motor ve klimasını çalışır durumda bırakanlar, hava kirliliğini önlemeye yönelik düzenlemeler kapsamında artık para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Söz konusu karar ülkede gündem olurken, tartışmaların odağına oturdu.

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle yetkililer peş peşe uyarılar yaparken, İngiltere'de sürücülere yönelik yeni bir hatırlatma gündeme geldi. Turks in Britain'in aktardığına göre, sürücü hizmetleri kuruluşu RAC, sıcak havadan korunmak için park halindeki araçlarında motoru ve klimayı çalıştıran sürücülerin emisyon yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası alabileceklerini duyurdu.

Arabada serinlemenin faturası ağır olabilir! Park halindeyken klimasını açan yandı, rekor cezalar kapıda

PARK HALİNDEYKEN KLİMASINI AÇAN YANDI!

RAC'nin açıklamasına göre, araçların rölantide çalıştırılması gereksiz hava kirliliğine neden olduğu için emisyon yasaları kapsamında cezai işlem uygulanabiliyor. Polis tarafından kesilen standart ceza 40 sterlin, sivil icra memurları tarafından uygulanan ceza ise 80 sterlin olarak belirlenirken, her iki ceza da süresinde ödendiğinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Bazı yerel yönetimlerde ise cezalar daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Örneğin Londra'da Islington Belediyesi, uyarıya rağmen motorunu kapatmayan sürücülere 110 sterlin (yaklaşık 6 bin 779 TL) para cezası kesiyor.

Arabada serinlemenin faturası ağır olabilir! Park halindeyken klimasını açan yandı, rekor cezalar kapıda

ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARI VURGULADI

Independent’ın haberine göre, Kıdemli RAC Politika Sorumlusu Rod Dennis, klimanın modern araçlarda uzun yolculukları daha konforlu hale getiren önemli bir özellik olduğunu belirterek, özellikle kliması bulunmayan araç sahiplerine aşırı sıcaklar geçene kadar zorunlu olmayan yolculuklarını ertelemelerini tavsiye etti. Dennis, serinlemek amacıyla araç içinde motor ve klimayı çalıştırarak beklemenin hem çevreye zarar verdiğini hem de sürücüleri para cezası riskiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Arabada serinlemenin faturası ağır olabilir! Park halindeyken klimasını açan yandı, rekor cezalar kapıda

Batı Avrupa üzerinde etkili olan 'sıcak hava kubbesi' nedeniyle İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yetkililer, aşırı sıcakların hayati risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları özellikle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmamaları konusunda uyarıyor. Beklenen sıcaklıkların, Birleşik Krallık'ta daha önce kaydedilen rekor seviyelere yaklaşabileceği, hatta Haziran ayı sıcaklık rekorunun aşılabileceği ifade ediliyor.

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