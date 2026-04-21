2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken yaz tatili için geri sayım hızlandı. Okulların kapanış tarihi ve karnelerin verileceği gün, öğrenci ve velilerin gündeminde öne çıkıyor. MEB takvimiyle birlikte yaz tatiline kalan süre netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda ikinci dönem tüm hızıyla sürüyor. Ara tatillerin tamamlanmasının ardından gözler yaz tatiline çevrildi. Öğrenciler ve veliler, okulların kapanacağı tarihi ve tatil sürecine ne kadar kaldığını yakından takip ediyor.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

21 Nisan 2026 tarihi itibarıyla okulların kapanmasına yaklaşık 65 gün kaldı. Eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşılırken öğrenciler için hem sınav hem de karne heyecanı giderek artıyor.

MEB takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başlamıştı. Mart ayında gerçekleştirilen ara tatilin ardından devam eden eğitim süreci, Haziran ayının son haftasında sona erecek. Bu kapsamda öğrenciler, Haziran ayının son günlerinde karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Aynı gün karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Bu tarih, hem öğrenciler hem de eğitim camiası için yılın en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaz tatili süreci boyunca öğrenciler dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yapılacak planlamalar da bu dönemde şekillenecek. Eğitim takvimine göre yeni dönemin başlangıç tarihi ise ilerleyen aylarda MEB tarafından ayrıca duyurulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

