MEB alan değişikliği sürecinde tercih tarihleri ve atama takvimi öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 2026 yılı alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuru ve tercih süreci iki aşamalı olarak yürütülüyor. Tercihlerin alınacağı tarihler ve atama günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sürecin detayları ve başvuru ekranına ilişkin bilgiler araştırılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim açıklandı. Kadrolu öğretmenleri kapsayan süreçte ön başvuruların ardından tercih aşamasına geçildi. Öğretmenler, belirlenen tarihler arasında sistem üzerinden tercihlerini yaparak atama sürecine dahil olacak. Hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek atamalar öncesinde kontenjanlar da ilan edildi. Sürecin tüm aşamaları MEBBİS üzerinden yürütülüyor.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB alan değişikliği kapsamında öğretmenlerin tercih işlemleri 20 Nisan 2026 tarihinde başladı. Tercih süreci 24 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar öğretmenlerin sistem üzerinden tercihlerini tamamlaması gerekiyor.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Alan değişikliği tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğretmenler, kişisel kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabiliyor. Tercihler, öğretmenlerin görev yaptıkları ildeki açık kontenjanlara göre yapılabiliyor.

Başvurular sırasında öğretmenler, kendilerine açılan tüm eğitim kurumlarını tercih edebiliyor. Kontenjanlar ise il ve ilçe bazında öğretmen ihtiyacına göre belirleniyor. Özellikle norm kadro fazlası olan alanlardan ihtiyaç bulunan alanlara yönlendirme yapılması planlanıyor.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre alan değişikliğine bağlı atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

Ataması yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve yeni görev yerlerine başlama işlemleri ise 3 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak.

Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate alınmayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler, "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde başvuruda bulunamayacak.

