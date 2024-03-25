SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvuru yapmaları halinde kamu bankalarından 5 bin lira promosyon alabileceklerini açıkladı. Ardından ölüm aylığı nedir, kimlere verilir araştırılıyor. İşte, detaylar...

Sigortalı olan kişinin ölümü halinde geride kalan yakınlarına SGK tarafından ödenen ölüm aylığı nedir, kimlere verilir araştırılıyor.

ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?

Sigortalı kişinin ölmesi halinde hak sahiplerine yani sigortalının hayattaki yakınlarına SGK tarafından ölüm aylığı ödenir.

KİMLERE VERİLİR?

Ölen sigortalının hak sahipleri; eşine, çocuklarına, anne ve babasına verilir. Hak sahibi olarak aylığın eşe bağlanması için ölüm tarihinde yasal olarak evli olmaları gerekir. Çocuklarına aylık bağlanması için çocukların cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu ve medeni hali gibi hususlara uyması gerekir.