Milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel, 7 Şubat 2026'dan itibaren TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izlenebilecek. Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan hayat hikayesini anlatıyor. İşte Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayat hikayesi...

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

TB2 VE AKINCI TİHA'YA KARAKTERİNİ VEREN TASARIMLARIN SAHİBİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanlayan Bayraktar'ın çalışma hayatında, azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak biliniyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden, "kalite detaydadır" anlayışıyla titiz bir şekilde çalıştı.

18 Ekim 2021'de hayata veda eden Özdemir Bayraktar, 19 Ekim 2021'de doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

HAYATI BELGESELE TAŞINDI

Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın ilham veren hayat hikâyesi, "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseliyle ekrana taşındı. Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan hayat öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.

