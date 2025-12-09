Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonu için stadyum girişlerinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Uzun süredir tartışılan yeni sistemle birlikte taraftarların maçlara giriş sürecinde bazı kolaylıklar sunulacak. Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Passolig kalktı mı, maç biletleri nasıl alınacak merak ediyor.

TFF’nin duyurduğu yeni düzenleme, kimlikle stadyuma giriş sürecinin ayrıntılarını da beraberinde getirdi. Peki, Passolig kalktı mı, maç biletleri nasıl alınacak?

Passolig kalktı mı, maç biletleri nasıl alınacak? Maçlara girişte yeni dönem!

PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için duyurduğu yeni düzenleme ile beraber stadyum girişlerinde değişik yaşanacak. Federasyon Süper Lig ve 1. Lig maçlarına artık çipli T.C. kimlik kartlarıyla da giriş yapılabileceğini açıkladı.

Yeni uygulama taraftarlara ek bir seçenek sunarken, Passolig sisteminin tamamen kaldırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Passolig uygulaması yürürlükte kalmaya devam ederken kimlik kartlarının da sisteme dahil edilmesi ile maç günlerinde giriş süreci daha kolay ve hızlı hale geliyor.

MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINACAK?

Yeni sezonla birlikte biletleme sürecinde temel yöntem değişmiyor. Taraftarlar yine mevcut Passolig altyapısı üzerinden bilet satın almayı sürdürecek. Tek fark satın alınan biletin hem Passolig kartına hem de talep edilirse çipli kimlik kartına yüklenebilmesi olacak.

MAÇLARA NASIL GİRİLECEK?

2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar iki farklı giriş seçeneğine sahip olacak. Elektronik biletini Passolig kartına yükleyenler kartla giriş yapabilirken, biletini çipli T.C. kimlik kartına tanımlayanlar yalnızca kimliklerini göstererek turnikelerden geçebilecek.

PASSOLİG İPTAL Mİ?

TFF’nin açıklamalarına göre Passolig sistemi iptal edilmedi. Uygulama aynı şekliyle devam ederken taraftarlar Passolig kartlarını kullanmayı sürdürebilecek.

