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Sosyal medya paylaşımları ile gündemde olan Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun oğludur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya paylaşımları ile gündemde olan Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu&#039;nun oğludur
Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu, İsrail, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile gündemde yer alan Yair Netanyahu hakkında kimdir, kaç yaşında araması yapılırken hayatı merak edildi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan isim ile ilgili bilgileri haberimizde derledik...

Adını sıklıkla duymaya başladığımız kişiler arasında yer alan Yair Netanyahu, paylaşımları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise kim olduğunu araştırırken yaşı ve biyografisi gündemde yer aldı.

26 Temmuz 1991 yılında dünyaya gelen isim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğludur ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile tanınmaktadır.

Annesi Sara Netanyahu olan isim, IDF Sözcüsü Biriminde görev aldı ve Shurat HaDin sosyal medya direktörü olarak çalıştı. 2018 yılında Facebook hesabından Müslüman karşıtı içerik paylaşması sebebiyle hesabı askıya alındı.

Paylaşımı ile etki oluşturan Yair Netanyahu, Benjamin Netanyahu'nun oğludur - 1. Resim

2019 yılının Mayıs ayında 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Viktor Orbán, Matteo Salvini, Nigel Farage ve Geert Wilders'a destek vermesi ile bilinen isim, öldürülen Başbakan Yitzhak Rabin'e "Altalena'daki Holokost mağdurlarını öldürmekle" suçlaması yöneltti fakat babası tarafından reddedildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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