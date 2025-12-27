Trendyol 1. Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Pendikspor - Esenler Erokspor karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Liderlik mücadelesi açısından kritik öneme sahip maçın günü, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?

Sezonun ilk yarısının son haftalarına girilirken Trendyol 1. Lig’de üst sıralardaki rekabet giderek sertleşiyor. Ligin 19. haftasında İstanbul’da oynanacak Pendikspor - Esenler Erokspor mücadelesi, hem puan tablosu hem de devre arası sıralaması açısından belirleyici olacak.

PENDİKSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Esenler Erokspor arasındaki karşılaşma, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleye Pendik Stadyumu ev sahipliği yapacak ve sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Zirve yarışını doğrudan etkileyen bu randevuda, alınacak sonucun ligdeki üst sıralar için önemli olacak.

Pendikspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

PENDİKSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Esenler Erokspor maçı, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcı hakemler olarak Kürşathan Akın ve Mehmet Dura görev yapacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Samsunspor'dan bahis soruşturmasına dahil edilen Kasımpaşa maçı için açıklama

Haberle İlgili Daha Fazlası