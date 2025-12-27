İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 26 Aralık Cuma sabahı gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında yapılan açıklamada, gözaltı kararı alınan 6 şüphelinin Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlandığı belirtildi. Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, soruşturmaya dahil edilen 26 Ekim 2024 tarihindeki maçla ilgili konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'de 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan ve deplasmanda 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçına dair açıklamada bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin, söz konusu karşılaşmanın sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynamakla suçlanıyor.

Veysel Bilen

"ASLA BU SORUŞTURMANIN BİR TARAFINDA YOKUZ"

Bahis soruşturması kapsamına Kasımpaşa-Samsunspor maçının da giren bir konu olduğunu belirten Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak asla bu soruşturmanın bir tarafında biz yokuz. Onu net söylüyorum. Ne kulüp olarak ne yöneticiler bazında ne de oyuncularımız bazında böyle bir soruşturmaya taraf değiliz. Kaldı ki dikkatlice incelendiğinde görülecek ki o maçın içerisinde bahis oynayan ve kazanan 6 kişinin üzerinden yürütülen bir soruşturma bu ama maalesef bazı basın yayın kuruluşlarında, organlarında Samsunspor da bu olayın içerisindeymiş gibi yapılan yorumlar haksız ve mesnetsiz biçimde başkanımızın isminin zikredilmiş olması gerçekten kelimelerle ifade edilmeyecek kadar yanlış bir davranış" ifadelerini kullandı.

Samsunspor, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 10'uncu haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yendi

"DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPACAK SORUMLULUĞUMUZ YOK"

Samsunspor'un açılacak her türlü soruşturmada devletin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bilen, "Biz ne Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına ne yasalara ne kanunlara ne yönetmenliklere aykırı işlemin içinde olmayacağız. Devlete bir kuruş borcumuz olmayacak. Çok şükür, bugün devlete bir kuruş borcu olmayan ve bugüne kadar hakkımızda en ufak bir şüphe dahi uyanmamış bir kulübüz. Bizim tertemiz mazimiz, bugünkü koşullarda temiz kalmaya çalışmamıza rağmen belli çevreler başkanımızın iş hayatını dahi olayın içine katmaya çalışıp suyu bulandırmak istiyor. Hukuksal olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu hukuki merciler nezdinde talep ettik. Zaten dosyada gizlilik var. Gizlilik kararı olduğu, biz de taraf olmadığımız için bilgi sahibi değiliz ama istenildiği takdirde her türlü desteği vereceğimizi hem beyan ettik hem de yazılı olarak başvurduk. Bu nedenle bu konuda kulüp olarak daha fazla açıklama yapacak, daha fazla beyanda bulunacak zorunluluğumuz, sorumluluğumuz da yok" değerlendirmesini yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası