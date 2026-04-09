Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarının (PMYO) eğitim ve öğretim sürelerinde 2025-2026 dönemi için yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan açıklamalar ardından "Polis olma süresi kısaldı mı?" soruları gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve POMEM ile PMYO eğitim süreçlerini kapsayan yönetmelik değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Polis Akademisi bünyesindeki eğitim süreleri yeniden belirlenirken, yaklaşık 10 bin polis adayının mezuniyet tarihi eylülden haziran ayı başına çekildi.

POMEM'LERDE EĞİTİM SÜRESİ 8 AY OLDU

POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine eklenen geçici madde uyarınca, polis adaylarının eğitim-öğretim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam 8 ay olarak uygulanacak.

PMYO MEZUNLARI İÇİN 21 HAFTA UYGULANACAK

Lise mezunu adayların eğitim gördüğü PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de yüksekokullardaki eğitim süresi belirlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak PMYO öğrencileri için eğitim-öğretim süresi toplam 21 hafta olarak tatbik edilecek.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Polis Haftası mesajları! Polis Haftası 2026 kutlama mesajları ve sözleri

