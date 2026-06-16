Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile müdür ve müdür yardımcısı görevlendirme sonuçları için net tarih bilgisi verilmişti. 2026 Proje okulları atama sonuçları için 16 Haziran tarihi işaret edilmişti. Peki, Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2026 atama ve görevlendirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme atamaları için geri sayım sürüyor. Bakanlığın daha önce yayımladığı takvim doğrultusunda, proje okullarında görev almak üzere başvuruda bulunan öğretmenlerin atama sonuçları ile müdür ve müdür yardımcısı görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 itibarıyla ilan edilecek.

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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2026 atama ve görevlendirme sonuçları sorgulama

Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecek. Yöneticilerin görevlendirme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecek. Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, sonuçlarını MEBBİS kullanıcı hesapları üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi olan personel.meb.gov.tr üzerinden ilgili bağlantılara ulaşabilecek. MEBBİS ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapan adaylar, atama ve görevlendirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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