Yaşanan olaylarla son zamanlarda gündeme gelen Rabia Karataş'ın kim olduğu merak ediliyor. Şarkıcılık ve söz yazarlığı alanında çalışmalar yapan Karataş'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor.

Rabia Karataş, yaşanan olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olurken, hayatı ve kariyeri de merak konusu haline geldi.

RABİA KARATAŞ KİMDİR?

Rabia Karataş, 14 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nde tamamladıktan sonra kariyerini müzik alanında sürdürme kararı aldı. Profesyonel müzik çalışmalarına İzmit'te sahne alarak başladı.

Rabi Karataş'ın kariyerindeki ilk profesyonel kayıt, "Olursun" adlı single çalışmasıdır. Bu çalışmayı, söz ve müziği Ezgi Ayçe Kızıldere’ye ait olan "Ölürüm Seninle" takip etti. Karataş, üçüncü single'ı olan "Sonu Buysa" parçasının söz ve müziğini kendisi hazırladı. Ardından "İzi Bende" ve "Gece Geldin Gündüz Geldin" isimli bestelerini yayınladı. Son olarak Mahzuni Şerif'in "Yuh Yuh" eserini cover yaptı.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Oktay Kaynarca kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

Haberle İlgili Daha Fazlası