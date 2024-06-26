Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Rafa Silva'nın Fernando Santos ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Milli Takım'da olmadığı iddia edildi

Rafa Silva'nın Fernando Santos ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Milli Takım'da olmadığı iddia edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Portekiz, Rafa Silva, Beşiktaş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferinin milli takımda yer almamasının ardından taraftarlar Rafa Silva neden takımda yok araştırdı. EURO 2024 heyecanı devam ederken yeni oyunu Silva'yı izlemek isteyenler neden oynamıyor merak ederken Fernando Santos ile yaşadığı sorun nedeniyle takımda yer almadığı konuşulmaya başlandı.

2022 Eylül ayında Portekiz milli takımında Silva ile Santos arasında yaşanan sorunların nedeniyle Silva'nın milli takımda forma giymediği taraftarlar tarafından konuşulurken daha önce oynadığı karşılaşmalardaki istatistikleri aratılıyor.

RAFA SİLVA PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDA NEDEN YOK?

Silva ile Santos arasında geçen tartışmalar 2022 Eylül ayında olurken futbolcunun milli takımı bırakma kararına sebep olduğu biliniyor. Milli takıma haksız yere alınmadığını düşünen Santos, takımdan çekildi.

Silva'nın Beşiktaş'a transferi "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." açıklaması ile KAP'a duyuruldu.

Rafa Silva'nın Fernando Santos ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Milli Takım'da olmadığı iddia edildi - 1. Resim

Silva, İstanbul'a gelmesinin ardından şu sözleri söyledi:

"Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer oluşturduklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım. Zaferler kazanmak ve kupalar kazanmak için söz veriyorum. Büyük mutlulukla giyiyorum bu formayı. Herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayız." 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Volkswagen, elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri - HaberlerNATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybetti - Haberler28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybettiÇayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, vurularak hayatını kaybetti - HaberlerÇayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, vurularak hayatını kaybettiHayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisi - HaberlerHayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisiOrdu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı - HaberlerOrdu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandıBugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyor - HaberlerBugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...