Rafa Silva'nın Fernando Santos ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Milli Takım'da olmadığı iddia edildi

Beşiktaş'ın yeni transferinin milli takımda yer almamasının ardından taraftarlar Rafa Silva neden takımda yok araştırdı. EURO 2024 heyecanı devam ederken yeni oyunu Silva'yı izlemek isteyenler neden oynamıyor merak ederken Fernando Santos ile yaşadığı sorun nedeniyle takımda yer almadığı konuşulmaya başlandı.

2022 Eylül ayında Portekiz milli takımında Silva ile Santos arasında yaşanan sorunların nedeniyle Silva'nın milli takımda forma giymediği taraftarlar tarafından konuşulurken daha önce oynadığı karşılaşmalardaki istatistikleri aratılıyor.

RAFA SİLVA PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDA NEDEN YOK?

Silva ile Santos arasında geçen tartışmalar 2022 Eylül ayında olurken futbolcunun milli takımı bırakma kararına sebep olduğu biliniyor. Milli takıma haksız yere alınmadığını düşünen Santos, takımdan çekildi.

Silva'nın Beşiktaş'a transferi "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." açıklaması ile KAP'a duyuruldu.

Silva, İstanbul'a gelmesinin ardından şu sözleri söyledi:

"Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer oluşturduklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım. Zaferler kazanmak ve kupalar kazanmak için söz veriyorum. Büyük mutlulukla giyiyorum bu formayı. Herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayız."