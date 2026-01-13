Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca kişi "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte 2026 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2026 yılı Ramazan ayı başlangıcına ilişkin detaylar İslam alemi tarafından merak edilip araştırılıyor. Ramazan-ı Şerif için geri sayım sürerken, vatandaşlar "Ramazan ne zaman başlıyor" sorusunu gündeme taşıdı.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı takvimine göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak. Bu tarihten itibaren milyonlarca müslüman, bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.

İLK ORUÇ HANGİ TARİHTE TUTULACAK?

Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç ibadeti de başlıyor. Buna kapsamda, 2026 yılının ilk orucu 19 Şubat 2026 tarihinde tutulacak. Müslümanlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahurlarına kalkarak oruç için niyet edecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. 2026 yılında Ramazan Bayramı, Mart ayının sonlarına denk geliyor.

Ramazan Bayramı için takvim şu şekildedir:

19 Mart 2026 Perşembe günü, Arefedir.

20 Mart 2026 Cuma günü, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak.

21 Mart 2026 Cumartesi günü, Ramazan Bayramı'nın 2. günü olacak.

22 Mart 2026 Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın 3. günüdür.

