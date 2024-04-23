Real Madrid-Real Sociedad maçı 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak

Arda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular

Arda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular

Heyecanla beklenen Real Madrid-Sociedad maçı için herkes Real Madrid maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. İspanyol basını, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11'de forma giyeceği iddiasını ortaya attı. AS gazetesi, Arda Güler'in bu önemli karşılaşmada yer alacağını duyurdu. Genç futbolcu, sezon boyunca gösterdiği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanmış durumda. Maçla ilgili detaylar ise şu şekilde...

Real Madrid, Real Sociedad karşısında Arda Güler'in etkili performansıyla galibiyet arayacak. Genç oyuncunun maça ilk 11'de başlayacak olması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan meydana getirdi. Ancelotti'nin Güler'e verdiği önemli dakikalar, genç oyuncunun potansiyelini ortaya koyması açısından da önem taşıyor. Maçla ilgili merak edilen diğer tüm ayrıntılar şu şekilde...

REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti. Şimdi ise Real Sociedad karşısında zorlu bir mücadele bekleniyor. Karşılaşma, 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de gerçekleşecek ve futbolseverler bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Real Madrid-Real Sociedad maçı için heyecan dorukta! İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler'in bu önemli karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacağı iddiasını ortaya attı. AS gazetesi, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Real Sociedad karşısında ilk 11'de yer alacağını öne sürdü.

REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OLACAK MI?

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayacak olması, taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Carlo Ancelotti'nin bu karara, genç oyuncunun El Clasico'daki performansının etkili olduğu düşünülüyor. Teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in önemli dakikalar alacağına dair olumlu sinyaller vermişti.

Arda Güler'in bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkıp 1 gol kaydetmesi, onun potansiyelini gösteriyor. Genç oyuncunun performansı, Real Madrid'in ligdeki liderliğine katkı sağlamış durumda. Ancak Real Sociedad karşısındaki performansı, takımının şampiyonluk yolundaki hedeflerini belirleyecek önemli bir faktör olacak.