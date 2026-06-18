Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları ardından Sağlık Bakanlığı atamaları da bir kez daha gündeme geldi. Peki, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan katıldığı programda yeni bir açıklama geldi. Memişoğlu, yıl sonuna kadar 6 şehir hastanesinin hizmete açılabileceğini belirtirken, 2026'nın sonunda yeni sağlık personeli alımı planlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı'ndan personel alımlarına ilişkin yeni açıklama... Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

26 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLANMIŞTI

Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, personel alımında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplere ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personelin ünvan ve sayısı şöyle:

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.

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