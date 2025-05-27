Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi canlı yayını: Kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin 658 sürekli işçi için kura çekimi 27 Mayıs 2025'te canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları akşam saatlerinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın farklı illerde görevlendirmek üzere alacağı 3.658 sürekli işçi için noter huzurunda yapılan kura çekimi başladı. Başvuruları onaylanan adaylar, çekilişi canlı olarak takip edebiliyor. Kura süreci ve sonuçlara dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter gözetiminde gerçekleştiriliyor. Kura çekimi aynı zamanda Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla adaylara duyuruluyor.

Canlı Yayın Linki: Sağlık Bakanlığı Resmi YouTube Kanalı

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimini canlı takip edemeyen adaylar, sonuçlara aynı gün saat 22.00'den itibaren erişebilecek. Kazanan listesi ve tüm bilgilere https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ SIRAYA GÖRE YAPILIYOR?

Kura işlemleri, illerin trafik koduna göre sıralanarak her meslek ve şehir için ayrı ayrı yapılıyor. Adaylar, kendi illerinin sırasını trafik koduna göre takip edebilecek.

İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.