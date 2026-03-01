Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Samsun’da oynanacak. Üst sıralara yaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinin yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ligde topladığı puanlarla 7. sırada yer alan Samsunspor ile Gaziantep FK, 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk yarıda berabere biten maçın ardından iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedeflerken, karşılaşmanın detayları netleşti.

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 23 maçta 31 puan toplayan Samsunspor, sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

Konuk ekip Gaziantep FK ise aynı haftaya 28 puanla 9. sırada girdi. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki dalgalı performansını sonlandırarak deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin’in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS üyeliği üzerinden maçı takip edebilecek.

İLGİLİ HABERLER SPOR Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası