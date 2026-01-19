TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında başlattığı "500 bin Sosyal Konut" projesinde kura çekilişleri Şanlıurfa ile devam ediyor. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede hak sahiplerinin belirleneceği Şanlıurfa kura çekiminin takvimi ve saati netleşirken, kura töreninin detayları da belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa genelinde inşa edilecek binlerce konut için başvuru yapan adaylar, isim listelerinin yayımlanmasının ardından gözlerini kura törenine çevirdi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle beraber, hayallerindeki eve kavuşacak asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa TOKİ sosyal konut kura çekilişi, açıklanan resmi takvime göre 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenen kura töreni, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda yapılacak. Vatandaşların heyecanla beklediği çekiliş saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Toplamda 13 bin 790 konut için yapılacak olan bu çekilişle beraber, başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri tek tek belirlenecek.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Şanlıurfa kura çekiliş tarihi

ŞANLIURFA'DA 500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

Şanlıurfa’daki sosyal konut hamlesi, ilin pek çok farklı ilçesini kapsayacak şekilde planlandı. Bu kapsamda en büyük kontenjan Şanlıurfa merkez ilçeleri olan Eyyübiye ve Haliliye bölgelerine ayrıldı. Merkez ilçelerin yanı sıra Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir gibi ilçelerde de sosyal konut projeleri hayata geçirilecek.

Merkez'de 9000, Akçakale'de 350, Birecik'te 180, Bozova'da 700, Ceylanpınar'da 200, Halfeti 400, Hilvan'da 110, Siverek'te 750, Suruç'ta 800, Viranşehir'de 600 ve Harran'da 700 konut yapılacak.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Şanlıurfa kura çekiliş tarihi

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, kurumun resmi yayın organları üzerinden şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Çekilişlerin tamamı, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, illere göre düzenlenen canlı kura sayfalarına bu platform üzerinden erişim sağlayabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin canlı yayında tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı listeler, TOKİ'nin resmi sitesi ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Başvuru sahipleri e-Devlet TOKİ sayfasına giderek ilgili sorgulama ekranından hak sahipliği sorgulaması yapabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası