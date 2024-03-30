Seçim günü sandıklar saat 16.00 ve 17.00’de kapanacak

31 Mart yerel seçimlerine artık 24 saatten az bir süre kaldı. Milyonlarca seçmen bu Pazar yerel seçim adayları için oy kullanacak. Seçim günü oy verecek olan vatandaşlar ne zamana kadar oy verebileceklerini araştırmak için seçim günü sandıkların saat kaçta kapandığını merak ediyorlar. Peki, sandıklar saat kaçta kapanıyor? İşte seçim oy verme saatleri!

Seçim günü sandıklar saat kaçta kapanıyor? 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime ilişkin sandık açılış ve kapanış saatleri belli oldu. İşte detaylar…

SEÇİM GÜNÜ SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde oy verme işlemleri bazı illerde saat 16.00’da bazı illerde ise 17.00’de sona erecek. Sandıklar da bu saatlerde kapanmış olacak.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OY SAYIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

HANGİ OYLARDAN SAYIMA BAŞLANACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.