Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Seçim günü sandıklar saat 16.00 ve 17.00’de kapanacak

Seçim günü sandıklar saat 16.00 ve 17.00’de kapanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim günü sandıklar saat 16.00 ve 17.00’de kapanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerine artık 24 saatten az bir süre kaldı. Milyonlarca seçmen bu Pazar yerel seçim adayları için oy kullanacak. Seçim günü oy verecek olan vatandaşlar ne zamana kadar oy verebileceklerini araştırmak için seçim günü sandıkların saat kaçta kapandığını merak ediyorlar. Peki, sandıklar saat kaçta kapanıyor? İşte seçim oy verme saatleri!

Seçim günü sandıklar saat kaçta kapanıyor? 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime ilişkin sandık açılış ve kapanış saatleri belli oldu. İşte detaylar…

SEÇİM GÜNÜ SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde oy verme işlemleri bazı illerde saat 16.00’da bazı illerde ise 17.00’de sona erecek. Sandıklar da bu saatlerde kapanmış olacak.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçim günü sandıklar saat 16.00 ve 17.00’de kapanacak - 1. Resim

OY SAYIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

HANGİ OYLARDAN SAYIMA BAŞLANACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pazar günü oy verme işlemi saat 07.00 ve 08.00’de başlayacak - HaberlerPazar günü oy verme işlemi saat 07.00 ve 08.00’de başlayacakRamazan'ın bitmesine 11 gün kaldı! 9 Nisan’da son orucu tutacağız - HaberlerRamazan'ın bitmesine 11 gün kaldı! 9 Nisan’da son orucu tutacağızYRP İstanbul adayı çekilecek mi? Fatih Erbakan 3 şart koşmuştu - HaberlerYRP İstanbul adayı çekilecek mi? Fatih Erbakan 3 şart koşmuştuOy kullanmama cezası ödenmezse ne olur? Oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti - HaberlerOy kullanmama cezası ödenmezse ne olur? Oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti20. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 20. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler20. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 20. günü teravih kılmanın fazileti nedir?YÖK denklik düzenlemesi ne demek? Denklik belgesi hakkında YÖK yeni açıklamada bulundu - HaberlerYÖK denklik düzenlemesi ne demek? Denklik belgesi hakkında YÖK yeni açıklamada bulunduDünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? QS Dünya Üniversite sıralamaları - HaberlerDünyada ilk 400'e giren üniversiteler hangileri? QS Dünya Üniversite sıralamalarıSeçim günü silah taşımak yasak olacak - HaberlerSeçim günü silah taşımak yasak olacakCemil Tugay İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy kullanacak - HaberlerCemil Tugay İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy kullanacakHamza Dağ İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy kullanacak - HaberlerHamza Dağ İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy kullanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...