Seçim propaganda yasağı 30 Mart günü saat 18.00'de başlayacak

Seçim propaganda yasağı ne zaman başlayacak? | Yerel seçimlere saatler kala seçim propaganda yasağı da başlayacak. Vatandaşlar propaganda yasaklarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. YSK 31 Mart yerel seçim takviminde seçim propaganda yasağının ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar…

Seçim propaganda yasağı ne zaman başlayacak? Yüksek Seçim Kurulu tarafından yerel seçim takviminde seçim propaganda yasağının ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgiler yer aldı. İşte seçim propaganda yasağının başlayacağı tarih ve saat!

SEÇİM PROPAGANDA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK seçim takviminde yer alan bilgilere göre seçim propaganda yasağı 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve 31 Mart 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

SEÇİM YASAĞI NEDİR?

Seçim kampanyası, siyasi partilerin ve adayların kendilerini kamuoyuna tanıtma, anlatma, destek toplama, seçmeni oy vermeye ikna ederek seçilebilme oranlarını arttırmak amacıyla düzenledikleri çeşitli faaliyetlerin tümü olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetlerin bazıları, miting düzenleme, tanıtıcı reklamlar, broşürler hazırlama ve seçmenleri ziyaret etme şeklinde çeşitlendirilebilir. Seçime katılacak olan partilerin ve siyasilerin seçim kampanyası yapma hakları 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 49. maddesinde yer alan "Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir." ifadeyle de meşrulaştırılmış.

Öte yandan, seçim kampanyasının düzenlenebileceği zaman aralığı yine aynı maddede belirtiliyor. Buna göre "Propaganda, oy verme gününden önceki 10. günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'ında sona erer." Kampanya süresinin bitmesiyle birlikte de seçim yasakları başlamış oluyor.

298 sayılı kanunda belirtilen zaman çerçevesi sürecinde devam eden "seçim yasaklarıyla", seçmenlere düşünme zamanı tanımak, seçim günlerinde meydana gelebilecek olan gerilimleri ve olumsuz durumları en aza indirgemek amaçlanıyor. Seçim yasakları yine aynı şekilde ilgili mevzuatın çeşitli maddelerinde belirtiliyor.

Kanunun 57. maddesine göre, "Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, seçimin başlangıç tarihinden seçim "propaganda süresinin sona ermesine kadar", kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbesttir."