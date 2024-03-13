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Senden Önce neden yok, final mi yaptı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Senden Önce neden yok, final mi yaptı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Senden Önce dizisinin ekranlarda yer almamasının üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmıştı. Alp Navruz, Sinem Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin 3. Bölümün ardından yayınlanmamaya başladı. Dizi 3. Bölüm ile final yaptı. Detaylar…

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Senden Önce dizisinin ekranlarda olmamasıyla beraber final yapıp yapmadığı araştırıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi 3. Bölümü ile final yaptı.

SENDEN ÖNCE NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Senden Önce dizisi, istenilen reyting rakamlarına ulaşamaması nedeniyle 3. Bölümü ile ekranlara veda etti.

Senden Önce neden yok, final mi yaptı? - 1. Resim

SENDEN ÖNCE OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan.

SENDEN ÖNCE NE ZAMAN BAŞLADI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Senden Önce dizisi, 13 Şubat günü ilk bölümü ile ekranlara gelmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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