Senden Önce neden yok, final mi yaptı?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 23:37 - Güncelleme: 13 Mart 2024 23:49 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Senden Önce dizisinin ekranlarda yer almamasının üzerine izleyiciler neden yayınlanmadığını araştırmıştı. Alp Navruz, Sinem Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin 3. Bölümün ardından yayınlanmamaya başladı. Dizi 3. Bölüm ile final yaptı. Detaylar…