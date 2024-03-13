Şahane Hayatım'ın Demir karakterini Caner Topçu oynuyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 21:50 - Güncelleme: 13 Mart 2024 21:53 - Güncelleme:

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde yer alan Demir karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Sevilerek takip edilen Şahane Hayatım dizisinde Sumru Yavrucuk, Hilal Altınbilek gibi isimler yer alırken Demir karakterini kim oynuyor? Detaylar...