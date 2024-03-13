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Haberler > Haberler > Şahane Hayatım'ın Demir karakterini Caner Topçu oynuyor

Şahane Hayatım'ın Demir karakterini Caner Topçu oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şahane Hayatım&#039;ın Demir karakterini Caner Topçu oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde yer alan Demir karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Sevilerek takip edilen Şahane Hayatım dizisinde Sumru Yavrucuk, Hilal Altınbilek gibi isimler yer alırken Demir karakterini kim oynuyor? Detaylar...

Şahane Hayatım dizisinde yer alan isimler araştırılırken Demir karakterini kimin oynadığı da merak konusu oldu. NOW TV ekranlarının sevilen dizileri arasında olan Şahane Hayatım, Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Peki, Demir karakterini kim oynuyor? 

ŞAHANE HAYATIM DEMİR KARAKTERİ KİM?

NOW TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatım'da Demir karakterini Caner Topçu oynamaktadır.

CANER TOPÇU KİMDİR?

25 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi alan Topçu, Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. 

3 Ekim 2022 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Şahane Hayatım'ın Demir karakterini Caner Topçu oynuyor - 1. Resim

ŞAHANE HAYATIM OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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