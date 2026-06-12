Silivri Belediyesi hangi partide, belediye meclis üyesi dağılımı nasıl?
Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon haberlerinin ardından ilçenin siyasi yapısı yeniden gündeme geldi. Belediye başkanı, meclis üyesi dağılımı ve mevcut yönetimin hangi partide olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Silivri Belediyesi hangi partide, belediye meclis üyesi dağılımı nasıl?
İstanbul'un önemli ilçelerinden Silivri'de belediye yönetimi ve meclis yapısı, son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde alınan sonuçlar, belediye başkanlığı koltuğunun hangi partiye geçtiğini ve meclisteki temsil dağılımını ortaya koyuyor.
SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Silivri Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti. CHP adayı Bora Balcıoğlu, seçimde en yüksek oyu alarak Silivri Belediye Başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Balcıoğlu yüzde 53'ün üzerinde oy oranına ulaşırken, MHP adayı Volkan Yılmaz ikinci sırada yer aldı.
Seçim sonuçlarında CHP'nin açık farkla birinci parti olması, ilçede belediye yönetiminin el değiştirmesine neden oldu. Önceki dönemde MHP yönetiminde olan Silivri Belediyesi, 2024 yerel seçimleriyle birlikte CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilmeye başladı. Belediye yönetimi ve meclis gündemi, ilçedeki son gelişmelerin ardından yeniden kamuoyunun odağına girdi.
SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
CHP
Mehmet Keleş
Yavuz Alçı
Murat Okan
Tan Hüseyin Kıroğlu
Sibel Aydın Işıköndeş
Ebru Akgün Pekel
Yalçın Ekici
Ebru Onur
Mahmut Yıldızaydın
Önder Çolak
Gökhan Yonat
Hatice Gözen
Elif Yılmazer
Şenol Fidan
Rıza Aksu
Aykut Batur
Ender Unutan Ersözlü
Cihan Demir
Nebahat İskender
Fatih Çepni
Niyazi Yıldırım
AK Parti
Celalettin Yazıcı
Abdullah Salim Çavdar
Semanur Kepenek
Dorukhan Enes Kocabaş
Harun Çelik
MHP
Sultan Aşkın
Gökalp Kalaycı
Murat Güler
Deniz Edis
Görkem Ercan
Toplam meclis üyesi sayısı: 31
CHP: 21 üye
AK Parti: 5 üye
MHP: 5 üye
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'dur. Balcıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarıştı ve seçimden birinci çıkarak belediye başkanlığı görevine başladı. Seçim sonuçlarında CHP'nin Silivri'de yüzde 53 bandında oy aldı..