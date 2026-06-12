Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon haberlerinin ardından ilçenin siyasi yapısı yeniden gündeme geldi. Belediye başkanı, meclis üyesi dağılımı ve mevcut yönetimin hangi partide olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Silivri Belediyesi hangi partide, belediye meclis üyesi dağılımı nasıl?

İstanbul'un önemli ilçelerinden Silivri'de belediye yönetimi ve meclis yapısı, son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde alınan sonuçlar, belediye başkanlığı koltuğunun hangi partiye geçtiğini ve meclisteki temsil dağılımını ortaya koyuyor.

SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Silivri Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti. CHP adayı Bora Balcıoğlu, seçimde en yüksek oyu alarak Silivri Belediye Başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Balcıoğlu yüzde 53'ün üzerinde oy oranına ulaşırken, MHP adayı Volkan Yılmaz ikinci sırada yer aldı.

Seçim sonuçlarında CHP'nin açık farkla birinci parti olması, ilçede belediye yönetiminin el değiştirmesine neden oldu. Önceki dönemde MHP yönetiminde olan Silivri Belediyesi, 2024 yerel seçimleriyle birlikte CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilmeye başladı. Belediye yönetimi ve meclis gündemi, ilçedeki son gelişmelerin ardından yeniden kamuoyunun odağına girdi.

Silivri Belediyesi hangi partide, belediye meclis üyesi dağılımı nasıl?

SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

CHP

Mehmet Keleş

Yavuz Alçı

Murat Okan

Tan Hüseyin Kıroğlu

Sibel Aydın Işıköndeş

Ebru Akgün Pekel

Yalçın Ekici

Ebru Onur

Mahmut Yıldızaydın

Önder Çolak

Gökhan Yonat

Hatice Gözen

Elif Yılmazer

Şenol Fidan

Rıza Aksu

Aykut Batur

Ender Unutan Ersözlü

Cihan Demir

Nebahat İskender

Fatih Çepni

Niyazi Yıldırım

AK Parti

Celalettin Yazıcı

Abdullah Salim Çavdar

Semanur Kepenek

Dorukhan Enes Kocabaş

Harun Çelik

MHP

Sultan Aşkın

Gökalp Kalaycı

Murat Güler

Deniz Edis

Görkem Ercan

Toplam meclis üyesi sayısı: 31

CHP: 21 üye

AK Parti: 5 üye

MHP: 5 üye

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'dur. Balcıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarıştı ve seçimden birinci çıkarak belediye başkanlığı görevine başladı. Seçim sonuçlarında CHP'nin Silivri'de yüzde 53 bandında oy aldı..

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