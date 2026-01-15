Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Personel alımı sonuçları, yalnızca dijital platformlar üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak görüntüleyebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna yüklendi. Adaylar personel alımı sonuçlarını bireysel olarak (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 3 bin personel için başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILDI? a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır. c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

