Beyaz TV ekranlarının yıllardır devam eden magazin programı Söylemezsem Olmaz yayın akışında görünmeyince izleyiciler programın bitip bitmediğini araştırmaya başladı. Son dönemde yaşanan krizler ve ani yayın kaldırma kararı daha da artırdı.

Gündüz kuşağının en çok konuşulan magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz, bu hafta Beyaz TV yayın akışından tamamen çıkarıldı. Programın yayından kaldırılmasıyla birlikte Lerzan Mutlu’nun ayrılık açıklaması ve canlı yayındaki tartışma yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz’ın yayın akışından çıkarılması üzerine “bitti mi?” sorusu yoğun şekilde soruluyor. 28 Kasım 2025 Cuma günü yayımlanan son bölümde herhangi bir final veya veda mesajı verilmemişti. Ancak hafta başında programın akıştan tamamen kaldırılması, yapımın ekran serüveninin belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu yönünde yorumlara neden oldu.

Kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için programın kesin olarak bitip bitmediği netleşmedi. Ancak yayın akışındaki ani değişiklik ve sunucu ayrılıkları, programın mevcut haliyle devam etmeyeceğine işaret ediyor. Son günlerde yaşanan krizler de bu belirsizliği güçlendiriyor.

Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Yayın akışında yer almadı

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Programın Beyaz TV yayın akışından apar topar kaldırılmasının arkasında içeride yaşanan krizler bulunuyor. Son haftada canlı yayında gerilim yükselmiş, sunucular arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Tartışma sonrası sosyal medya gündeminin odağına oturan program, hafta başı yayın akışında yer almayarak izleyicileri şaşkına çevirdi.

Bu ani kaldırma kararına ilişkin kanaldan resmi açıklama yapılmadı. Ancak hem sunucu değişikliği hem de tartışmanın ardından ortaya çıkan tepkiler programın ara verme ya da yeniden yapılandırma sürecine girmiş olabileceğini düşündürüyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI NEDEN AYRILDI?

Program, Lerzan Mutlu’nun ayrılık açıklaması sonrası ekrana gelmedi. Canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programdan ayrıldığını duyurdu.

Sunucular arasındaki gerilim uzun süredir zaman zaman gündeme geliyordu. Son tartışma ise ipleri tamamen koparan olay oldu. Nihat Doğan ile yaşanan sözlü tartışma sonrası Mutlu’nun ayrılık kararı geldi.

