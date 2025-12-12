Steam kış indirimleri oyun tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Aralık ayının ortasında başlayacak kampanya kapsamında binlerce oyunun ücretsiz sunulması veya ciddi indirimler uygulanması bekleniyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Dijital oyun platformu Steam, yılın en kapsamlı kampanyalarından biri olan kış indirimleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İndirim takviminin netleşmesiyle birlikte oyuncular, alışveriş planlarını yapmaya başladı. Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek belli oldu.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam tarafından daha önce paylaşılan 2025 indirim ve etkinlik takvimine göre kış indirimleri 18 Aralık Perşembe günü başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu dönemde hem yeni çıkan oyunlarda hem de popüler yapımlarda dikkat çekici indirimler uygulanması bekleniyor.

Kış indirimleri, özellikle yılbaşı öncesi ve tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle Steam kullanıcıları arasında en çok ilgi gören kampanyalardan biri olarak öne çıkıyor. Oyuncular bu süreçte istek listelerine ekledikleri oyunları daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalıyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Steam kış indirimlerinin 5 Ocak Pazartesi günü sona ermesi planlanıyor. Böylece indirim dönemi toplamda yaklaşık üç hafta sürecek. Bu süre boyunca oyun fiyatlarında geçici düşüşler uygulanacak.

İndirimlerin sona ermesinin ardından oyunlar yeniden eski fiyatlarına dönecek. Bu nedenle Steam kullanıcılarının kampanya bitmeden alışverişlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NEDİR?

Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, kış indirimleriyle her yıl platformdaki binlerce oyunun indirimli fiyatlarla satışa sunar. Bu süreçte oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler (DLC), paketler ve ek içeriklerde de fiyat düşüşleri olur.

Kış indirimleri, Steam’in en uzun soluklu kampanyalarından biri olmasıyla dikkat çeker. Oyuncular hem bireysel oyun alımlarında hem de geniş oyun paketlerinde indirimli veya ücretsiz olarak oyunları satın alır.

