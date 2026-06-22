2026 Steam yaz indirim tarihleri araştırılıyor. Dijital oyun platformu Steam'in 2026 yılı etkinlik ve kampanya takvimi netleşti. Oyuncuların merakla beklediği büyük indirim dönemleri ile festival etkinliklerinin tarihleri açıklanırken, yılın en yoğun kampanya sürecine ilişkin detaylar da belli oldu.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Steam'de milyonlarca oyuncunun takip ettiği kampanya takvimi duyuruldu. Yıl boyunca düzenlenecek temalı festivallerin yanı sıra mevsimsel indirimlerin tarihleri de açıklanırken, gözler özellikle yaz döneminde gerçekleştirilecek Steam indirimlerine çevrildi.

STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam tarafından paylaşılan 2026 etkinlik takvimine göre Steam Yaz İndirimi 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Oyuncuların yıl boyunca en çok ilgi gösterdiği kampanyalardan biri olan indirim dönemi, 9 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki hafta sürecek kampanya boyunca binlerce oyunda farklı oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.

Steam yaz indirimi ne zaman başlıyor? 2026 Steam yaz indirim tarihleri

Steam Yaz İndirimi yalnızca popüler AAA yapımları değil, bağımsız oyunları, ek paketleri ve çeşitli oyun içi içerikleri de kapsayan geniş bir kampanya dönemi olarak öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen etkinlik, oyun kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncular için önemli fırsatlar sunuyor.

Yaz indirimi öncesinde de Steam kullanıcılarını yoğun bir etkinlik takvimi bekliyor. 8-15 Haziran tarihleri arasında Mermi Festivali düzenlenirken, hemen ardından 15-22 Haziran tarihleri arasında Steam Next Fest gerçekleştirilecek. Yeni oyun demolarının ve bağımsız yapımların tanıtıldığı Next Fest'in sona ermesinin ardından Yaz İndirimi başlayacak.

Steam yaz indirimi ne zaman başlıyor? 2026 Steam yaz indirim tarihleri

2026 STEAM YAZ İNDİRİM TARİHLERİ

Steam'in 2026 yılı mevsimsel indirim takvimi de netleşmiş durumda. Buna göre Steam Yaz İndirimi 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Kampanya 9 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Steam Sonbahar İndirimi 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yılın son büyük kampanyası olan Steam Kış İndirimi ise 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Ocak 2027'ye kadar sürecek.

Kasım ayında ayrıca Black Friday dönemine özel fırsatların da Steam mağazasında öne çıkarılması planlanıyor. Platform tarafından bu kampanyaya ilişkin ayrıntılı tarihlerin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Basketbol milli maçlar ne zaman? Türkiye FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri programı

Haberle İlgili Daha Fazlası