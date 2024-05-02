Süheyl Batum Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray, seçime gidiyor. Olağan seçimli genel kurulun ilk oturumu 18 Mayıs'ta olurken, çoğunluk sağlanamazsa 25 Mayıs'ta yapılacak. Süheyl Batum başkanlığa aday olacak mı, olmayacak mı merak konusu oldu.

Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken Galatasaray, yeni başkanını seçecek. Taraftarların gündeminde ise Süheyl Batum'un aday olup olmayacağı yer aldı. Detaylar...

Eski milletvekili Süheyl Batum, başkanlık için aday olması bekleniyor fakat henüz bir açıklama yapılmadı.

Seçilmesi dahilinde Ünal Aysal Sportif A.Ş başkanı olurken Alp Yalman'ın Disiplin Kurulu Başkanı olması da beklenenler arasında yer aldı.

Batum, 6 Mayıs 1955 yılında dünyaya geldi. CHP TBMM 24. Dönem Eskişehir milletvekili'dir. Ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1980 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapan Batum, İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Okan Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi vermiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri veren isim, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimde yeniden aday olacağını duyurdu.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in listesinde yer alan isimler şöyle:

Metin Öztürk

İbrahim Hatipoğlu

Mehmet Cibara

Niyazi Yelkencioğlu

Ali Yüce

Bora Bahçetepe

Can Natan

Eray Yazgan

Fatih Demircan

Emir Aral

Ömer Sarıgül