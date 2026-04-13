Ankara su kesintisi listesi 13 Nisan 2026 tarihinde yeniden gündemde. ASKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre arıza kaynaklı kesintilerin yaşandığı ilçeler ve saat aralıkları yakından takip ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Ankara’da farklı ilçelerde meydana gelen içme suyu arızaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalarda, arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kesintiden etkilenen mahalleler ve suyun verileceği saatler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ANKARA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara genelinde yaşanan su kesintileri, farklı ilçelerde meydana gelen şebeke ve boru arızalarından kaynaklanıyor. ASKİ tarafından yapılan duyurulara göre kesintiler belirli saat aralıklarında uygulanıyor ve arızanın giderilmesiyle birlikte suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Özellikle Gölbaşı, Akyurt, Çubuk, Pursaklar ve Etimesgut ilçelerinde gün içinde farklı saatlerde kesintiler yaşanıyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan tamir saatlerine kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, bazı bölgelerde kesinti süresinin arızanın büyüklüğüne göre değişebileceği ifade ediliyor. İşte kesinti bitiş saatleri ve arıza listesi

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 13 NİSAN 2026

Ankara’da 13 Nisan 2026 tarihinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve kesinti bitiş saatleri şu şekilde:

Gölbaşı su kesintisi:

Hacı Hasan Mahallesi (Haymana Yolu Bulvarı ve çevresi) - 15:00

Akyurt su kesintisi:

Güzelhisar Mahallesi (Çankırı Bulvarı ve fabrikalar bölgesi), Çınar Mahallesi, Balıkhisar Mahallesi - 18:00

Saracalar Mahallesi, Balıkhisar Mahallesi - 12.15 ile 18:00 arasında (13-18 Nisan 2026)

Çubuk su kesintisi:

Barbaros Mahallesi (Ferda Caddesi ve bağlı sokaklar) - 14:30

Melikşah Mahallesi (Melikşah Caddesi) - 18:00

Pursaklar su kesintisi:

Tevfik İleri Mahallesi (Emek Caddesi ve çevresi) - 15:00

Etimesgut su kesintisi:

Aşağıyurtçu Mahallesi ve Golfkent - 17:00

