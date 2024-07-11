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Süper Lig fikstür çekimi bugün 14.00'te başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig fikstür çekimi bugün 14.00&#039;te başlayacak
Süperlig, Beinsports, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 sezonunda lig 9-10-11-12 Ağustos tarihlerine oynanacak olan maçlarla başlarken bugün fikstür belli olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği kura çekimi izlemek isteyenler ise hangi kanalda olduğunu araştırırken TFF, fikstür çekiminin 14.00'te başlayacağını duyurdu.

11 Temmuz günü itibarıyla Süper Lig'de oynanacak olan mücadelelerin günleri ve saatleri belli olacak. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi saat kaçta olacak belli oldu.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Derbilerin ve maçların hangi gün oynanacağı ise bugünün ardından netleşecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi 14.00'te başlarken kulüp başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla olacak.

Süper Lig fikstür çekimi bugün 14.00'te başlayacak - 1. Resim

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştirilecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Bugün gerçekleşecek olan fikstür çekimi 14.00'te başlarken beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Süper Lig fikstür çekimi bugün 14.00'te başlayacak - 2. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024-2025?

Heyecanla takip edilen ligde yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta başlarken ilk yarı 20-21-22-23 Aralık'ta sona erecek.

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak başlayıp 1 Haziran 2025 tarihinde bitecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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