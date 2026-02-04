Süper Lig’de kış transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, kulüplerin kadro planlaması hız kazandı. Futbolseverler ''Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanıyor?'' ve ''Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?'' sorularını gündeme taşıdı. Şampiyonluk yarışı veren takımların yanı sıra alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler de transfer çalışmalarını son güne kadar sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2025-2026 sezonu için duyurduğu transfer ve tescil takvimi, ara transfer döneminin bitiş tarihini netleştirdi. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanıyor? İşte 2026 transfer dönemi tarihleri...

Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanıyor? TFF 2026 transfer sezonu tarihini duyurdu

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi için geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre ikinci transfer ve tescil dönemi 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanıyor? TFF 2026 transfer sezonu tarihini duyurdu

TFF 2026 TRANSFER SEZONU TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025’te başlayıp 12 Eylül 2025’te tamamlandı. Sezonun ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026’da başladı ve 10 Şubat 2026’da sona erecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası