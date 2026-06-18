Aylardır süren Survivor 2026 mücadelesi kısa bir süre sonra tamamlanacak. Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in yeni sezon şampiyonu İstanbul'da yapılan final oyunlarının ardından canlı yayında belli olacak.Peki, Survivor 2026 finali ne zaman? İşte şampiyonun açıklanacağı tarih...

Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Survivor 2026'da büyük finale artık sayılı saatler kaldı. Dominik'te başlayan ve birçok eleme, dokunulmazlık ile ödül oyununun yaşandığı maraton haziran ayında tamamlanacak Milyonlarca izleyicinin merakla takip ettiği Survivor 2026'nın kazananı, final haftasında oynanan kritik mücadelelerin ardından canlı yayında açıklanacak. Peki Survivor 2026 finali ne zaman yapılacak ve şampiyon hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...



Survivor 2026 finali ne zaman? Survivorda yarı finale kalan isimler



SURVİVOR 2026'DA MÜCADELESİ DEVAM EDEN İSİMLER

Şampiyonun belirleneceği büyük final 19 Haziran Cuma günü yapılacak. Dominik'te aylar süren mücadelenin ardından dün de çeyrek final mücadeleleri oynandı ve bir isim yarışmaya veda etti. İşte yarı finale kalan isimler;

Gecenin ilk eşleşmesinde Sercan ile Nobre karşı karşıya geldi. Rakibine üstünlük kuran Nobre, mücadeleyi 8-2 kazanarak yarı finale yükselen ilk yarışmacı oldu.

İkinci eşleşmede ise Ramazan ile Nagihan kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen düellonun sonunda Ramazan galip gelerek adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu.

İlk maçlarını kaybeden Sercan ve Nagihan ise son yarı final bileti için yeniden parkura çıktı. Kritik mücadelede Nagihan, Sercan'ı 10-4 mağlup ederek yarı finale yükselen üçüncü yarışmacı olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Sercan, Survivor 2026'ya çeyrek final aşamasında veda eden ilk yarışmacı oldu. Böylece yarı finale kalan isimler Nobre, Ramazan ve Nagihan olarak netleşti.

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