TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da, 5 Ocak akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu hafta erkek dokunulmazlığının oynandığı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında giderek sertleşti. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte tüm ayrıntılar...

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2026'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Erkek dokunulmazlık haftasında Kırmızı takımın tecrübesi ile Mavi takımın dinamikliği karşı karşıya geldi. Öte yandan Kırmızı takım kampında Bayhan ve Serhan arasında yaşanan "pirinç" kavgası da gündeme damga vurdu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam Survivor'da bu hafta erkek dokunulmazlığı heyecanı yaşandı. Zorlu parkurun ardından dokunulmazlık oyunu Mavi takım kazandı.

Kırmızı takımdan Dilan, Meryem, Deniz ve Seren Ay, Bayhan, Nobre, Keremcem ve Murat'ın labutlara yönelik atışlarda başarılı performans sergilese de parkur bölümünde geride kalmaları nedeniyle toplamda 7 oyun kazanabildi.

Oyun esnasında Kerecemcem bileğinden sakatlık yaşadı. Ağrısının artmaso nedeniyle bir sonraki oyunda parkura çıkamadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım arkadaşlarından en çok oyu alarak Survivor Ünlüler'de potaya giren yarışmacı Keremcem oldu.

