Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda Gönüllüler takımında yer alan isimlerden biri Gözde Bozkurt oldu. Spor geçmişi ve fitness alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken yarışmacının hayatı eleme potasına girmesiyle merak edildi.

SURVİVOR GÖZDE BOZKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gözde Bozkurt, spor ve fitness alanında çalışmalar yapan bir içerik üreticisi olarak tanınıyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında eğitim alan Bozkurt, spor kariyerini özellikle vücut geliştirme ve fitness branşlarında sürdürüyor.

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde tamamlayan Gözde Bozkurt, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından düzenlenen organizasyonlarda dereceler elde etti. Türkiye genelinde düzenlenen Bikini Fitness yarışmalarında da çeşitli başarılar kazanan Bozkurt, 2026 sezonunda Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele ediyor.

