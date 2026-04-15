Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yeni isim belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonrası ikinci eleme adayı netleşti. İşte, 14 Nisan 2026 Survivor bölümünde yaşananlar...

Survivor’da son bölümde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde hem dokunulmazlık oyununun kazananı hem de haftanın ikinci eleme adayı izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’nın 14 Nisan akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda gerçekleştirilen ada konseyi oylaması sonrası Gönüllüler takımından Engincan eleme potasına gönderildi.

Konseyde yapılan oylamada takım arkadaşlarının en fazla oyunu alan yarışmacı Engincan oldu. Böylece haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya giren isim netleşirken, yarışmadaki rekabetin giderek arttığı görüldü.

Survivor eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı belli oldu (14 Nisan 2026)

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Güç, hız ve atış performansının belirleyici olduğu mücadelede kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı belli oldu (14 Nisan 2026)

Final etabında Nagihan ile Seren Ay karşı karşıya gelirken, son sayıyı alan Seren Ay takımına galibiyeti getirdi. 12-8’lik skorla dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı, eleme potasına oyuncu göndermekten kurtuldu.

SURVİVOR 1. VE 2. ELEME ADAYLARI

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı, bir önceki gün yapılan konseyde Bayhan olarak belirlenmişti. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından ise Engincan’ın da potaya girmesiyle birlikte eleme adayları netleşmeye başladı.

Survivor eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı belli oldu (14 Nisan 2026)

Bu hafta erkekler potasının yaşandığı yarışmada, ilerleyen günlerde oynanacak dokunulmazlık oyunları sonrası yeni adaylar da belirlenecek. Yarışmada tansiyon yükselirken, eleme potasının nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

