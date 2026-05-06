Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin üçüncü toplantısında iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliklerinin yanı sıra vize muafiyeti konusu da gündeme gelecek. Kamuoyunca ''Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu?'' sorusunun cevabı merakla araştırılırken Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilere dair toplantı bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.

''Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu?'' sorusu gündeme getirilirken gözler bugünkü Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin 3’üncü toplantısına çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud’un eş başkanlığında yapılacak toplantıda bilhassa diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin 3’üncü toplantısı bugün gerçekleşecek

SUUDİ ARABİSTAN VİZESİ KALKIYOR MU?

Bugünkü toplantıda, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalanmasının planlandığı belirtildi. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde diplomatik pasaportların yanı sıra kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi pasaport sahiplerinin de Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat edebilmesinin önü açılacak.

Ancak mevcut görüşmelerin tüm Türk vatandaşlarını kapsayan genel bir vize muafiyeti olmadığı ifade ediliyor. Anlaşmanın diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsaması bekleniyor.

Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin 3’üncü toplantısı bugün gerçekleşecek

Öte yandan toplantıda siyasi, ekonomik, ticari, enerji, güvenlik, kültür ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı bildirildi. Gazze’deki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve bölgesel güvenlik başlıklarının da görüşmelerde öne çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin 3’üncü toplantısı bugün gerçekleşecek

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARINA TÜRKİYE’YE VİZESİZ Mİ?

Suudi Arabistan vatandaşları hali hazırda Türkiye’ye vizesiz seyahat edebiliyor. İki ülke arasında gündeme gelen yeni düzenlemenin ise karşılıklılık esasına göre belirli pasaport türlerine yönelik yeni kolaylıklar sağlaması hedefleniyor.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri kurumsal düzeyde geliştirmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştu. İlk toplantı 2017 yılında Ankara’da yapılırken, ikinci toplantı 2025 yılında Riyad’da gerçekleştirilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası