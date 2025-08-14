Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

- Güncelleme:
Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?
Tabii, Spor, TRT, PSG, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşamki PSG-Tottenham maçı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İki dev kulüp arasındaki heyecan dolu karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. İtalya'da oynanacak maç TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Peki, Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte cevabı...

UEFA Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. PSG ile Tottenham arasında gerçekleşecek dev mücadeleye saatler kaldı.

TRT 1 ekranlarından futbol tutkunlarının izleyebileceği karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. TRT 1 ekranlarının dışında yine TRT'nin dijital platformu olan Tabii üzerinden de PSG-Tottenham maçı canlı izlenebilecek. Peki, Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - 1. Resim

TABİİ SPOR NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor, TRT'nin  dijital platformu tabii üzerinden internet, mobil uygulama (İOS/Android) ya da uyumlu akıllı TV'lerde izlenebiliyor.

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - 2. Resim

Bu akşamki PSG-Tottenham karşılaşması TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz yayınlanırken, yabancı takımların maçlarını izlemek için aylık 99 TL'lik Premium üyeliği gerekmektedir.

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - 3. Resim

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii kullanıcılarına "Ücretsiz" ve "Premium" olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktadır.

Ücretsiz üyelikte TRT kanalları, arşiv içerikleri, dizi, belgesel ve film gibi içerikler yer alırken; Premium üyelik, aylık 99 TL ücretle reklamsız izleme, orijinal yapımlar, çevrimdışı indirme, canlı yayınları 24 saat geri sarma gibi özellikler sağlamaktadır.

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - 4. Resim

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii platformuna üye olmak için şu aşamalar yapılmalıdır;

  • İlk olarak www.tabii.com sitesine girerek ya da resmi mobil uygulamayı App Store/ Google Play'dan indirerek kayıt işlemlerini başlata bilirsiniz.
  • Üyelik formunda adi soyad, e-posta, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerin girilmesi zoruludur.
  • Tüm bilgiler eksiksiz girildikten sonra kullanım şartlarını kabul ederek "Üye Ol" butonuna basıldığında maile bir link gelir. Ardından gelen linki tıkladıktan sonra üyelik işlemi tamamlanır. 

Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - 5. Resim

TABİİ SPOR ŞİFRELİ Mİ?

TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanan maçlar TV üzerinden şifresiz olarak izlenebilir. Ancak aynı yayını tabii uygulamasından izlemek için üyelik şarttır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

