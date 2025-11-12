Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemde

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde Beykoz’da çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Şoförünün kullandığı otomobil başka bir araçla çarpıştı. Emniyet kemerleri takılı olan Namal ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Özgü Namal'ın çocuklarının yaşı, adları gündeme geldi.

Başarılı oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde Beykoz’da yaşadığı trafik kazasıyla gündeme geldi. Dizi setine gitmek üzere yola çıkan Namal’ın içinde bulunduğu araç, başka bir otomobille çarpıştı. O sırada yanında çocukları vardı. 

ÖZGÜ NAMAL’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR, ADLARI NE?

Ünlü oyuncunun oğlu Nefes ve kızı Elem Su olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Çocukları ikiz değil. Nefes 2015’te, Elem Su ise 2017’de dünyaya geldi.

Namal, 2014 yılında yoga eğitmeni Ahmet Serdar Oral ile evlenmişti. Çift, doğayla iç içe sade bir hayat sürdürüyordu. Ancak 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden Namal, o dönem ekranlardan uzaklaşarak çocuklarına odaklandı.

Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemde - 1. Resim

ÖZGÜ NAMAL'IN ÇOCUKLARI KAÇ YAŞINDA?

Özgü Namal’ın çocuklarından oğlu Nefes 10, kızı Elem Su ise 8 yaşında. Namal, iki çocuğunu uzun süredir gözlerden uzak büyütüyor.

Oyuncu, zaman zaman çocuklarıyla doğa içinde vakit geçirdiği anları sevenleriyle paylaşıyor. Ancak özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih ediyor.

Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemde - 2. Resim

ÖZGÜ NAMAL VE ÇOCUKLARI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza sabah saatlerinde Beykoz’da meydana geldi. Dizi setine gitmek üzere evinden çıkan Özgü Namal, şoförünün kullandığı otomobilde çocuklarıyla birlikteydi. Seyir halindeyken başka bir araçla çarpışmaları sonucu otomobilde büyük hasar oluştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Namal ve çocuklarını tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde üçünün de durumunun iyi olduğu, yalnızca hafif sıyrıklar bulunduğu bildirildi.

Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemde - 3. Resim

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978’de İstanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, sahne hayatına Enis Fosforoğlu Tiyatrosu’nda başladı.

Televizyon kariyerinde ise 1998 yılında “Affet Bizi Hocam” dizisiyle tanındı. Ardından "İkinci Bahar" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinde oynadı. “Kurtlar Vadisi” dizisindeki Elif karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. “Hanımın Çiftliği”, “Merhamet”, "Kızıl Goncalar" gibi pek çok dizide oynadı. Son olarak Kıskanmak dizisinde Seniha karakterini canlandırıyor.

