Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yeni emeklilik modeli Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlar ve işverenler için önemli değişiklikler getiriyor. Sistemle ilgili merak edilen detaylar gündemi meşgul ederken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olup olmadığı merak edildi.

2026 yılının ikinci yarısında hayata geçmesi planlanan TES, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkılarıyla güçlendirilmiş hali olarak dikkat çekerken zorunluluk tartışmaları vatandaşların radarında. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ZORUNLU MU?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2026’nın ikinci yarısında başlayacak ve özel sektördeki tüm çalışanları kapsayacak şekilde tasarlandı. Sistemin zorunlu olup olmayacağı ise en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026-2028 Orta Vadeli Programa (OVP) göre, TES’e katılım başlangıçta zorunlu olacak ve çalışanlar karma TES’e otomatik olarak dahil edilecek. Öte yandan isteyenler daha sonra isteğe bağlı TES’e geçiş yapabilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu? - 1. Resim

Mevcut Otomatik Katılım Sistemi’nden (OKS) farklı olarak çalışanların sistemden kolayca çıkamayacağı anlamına geliyor. Cayma hakkı sınırlı olacak ve çıkış yalnızca emeklilik, vefat veya maluliyet gibi durumlarda mümkün olacak.

TES'in başlangıç aşamasında tüm özel sektör çalışanlarının otomatik olarak sisteme dahil edileceği belirtiliyor fakat belirli bir süre sonra bireysel tercihlere dayalı geçiş imkanı sunulması planlanıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu? - 2. Resim

TES NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TES sistemi, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği yeni sisteme deniyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), bireysel emeklilik sistemini tamamlayıcı nitelikte bir yapı olarak, SGK primleri dışında ek birikim mekanizması sunuyor. Yurt içi tasarrufları artırmayı temel hedef olarak benimsiyor. Uygulama 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu? - 3. Resim

TES KESİNTİSİ NASIL OLACAK?

TES kesintisi, maaşın brüt ücretinin yüzde 8,33'lük kıdem tazminatı payından yüzde 3'ünün fon hesabına aktarılmasıyla gerçekleşecektir. İşveren de eşdeğer katkı sağlayacak ve devlet yüzde 30'a varan destek verecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Burak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu? - HaberlerBurak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu?İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı? - Haberlerİsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı?Ceyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi? İşte kariyeri ve oynadığı diziler! - HaberlerCeyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi? İşte kariyeri ve oynadığı diziler!İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül 2025 listesi! İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül 2025 listesi! İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi - HaberlerBulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimi2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte oturum tarihleri ve saatleri - Haberler2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte oturum tarihleri ve saatleri
Sonraki Haber Yükleniyor...