2026 yılının ikinci yarısında hayata geçmesi planlanan TES, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkılarıyla güçlendirilmiş hali olarak dikkat çekerken zorunluluk tartışmaları vatandaşların radarında. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ZORUNLU MU?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2026’nın ikinci yarısında başlayacak ve özel sektördeki tüm çalışanları kapsayacak şekilde tasarlandı. Sistemin zorunlu olup olmayacağı ise en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026-2028 Orta Vadeli Programa (OVP) göre, TES’e katılım başlangıçta zorunlu olacak ve çalışanlar karma TES’e otomatik olarak dahil edilecek. Öte yandan isteyenler daha sonra isteğe bağlı TES’e geçiş yapabilecek.

Mevcut Otomatik Katılım Sistemi’nden (OKS) farklı olarak çalışanların sistemden kolayca çıkamayacağı anlamına geliyor. Cayma hakkı sınırlı olacak ve çıkış yalnızca emeklilik, vefat veya maluliyet gibi durumlarda mümkün olacak.

TES'in başlangıç aşamasında tüm özel sektör çalışanlarının otomatik olarak sisteme dahil edileceği belirtiliyor fakat belirli bir süre sonra bireysel tercihlere dayalı geçiş imkanı sunulması planlanıyor.

TES NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TES sistemi, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği yeni sisteme deniyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), bireysel emeklilik sistemini tamamlayıcı nitelikte bir yapı olarak, SGK primleri dışında ek birikim mekanizması sunuyor. Yurt içi tasarrufları artırmayı temel hedef olarak benimsiyor. Uygulama 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak.

TES KESİNTİSİ NASIL OLACAK?

TES kesintisi, maaşın brüt ücretinin yüzde 8,33'lük kıdem tazminatı payından yüzde 3'ünün fon hesabına aktarılmasıyla gerçekleşecektir. İşveren de eşdeğer katkı sağlayacak ve devlet yüzde 30'a varan destek verecektir.