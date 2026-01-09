TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yılbaşı arasının ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 9 Ocak Cuma günü TRT 1 yayın akışı ve bölüm bilgileri dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

Karadeniz'de geçen hikayesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni bölümü için gözler 9 Ocak Cuma akşamına çevrilirken TRT 1’in yayın akışı ve paylaşılan fragmanlar izleyicilere önemli ipuçları verdi.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği bir haftalık aranın ardından 9 Ocak Cuma günü yeniden TRT 1 ekranlarında yer alacak. Kanalın resmi yayın akışına göre dizi bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Böylece dizinin merakla beklenen 13. bölümü, ara sonrası ilk kez ekrana gelmiş olacak. TRT 1’in güncel yayın akışında dizinin saatinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, 13. bölümde neler olacak? 9 Ocak TRT1 yayın akışı!

TAŞACAK BU DENİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde olayların merkezinde Şerif’in vurulması yer alacak. Bu gelişmenin ardından Furtuna’da tansiyon yükselirken, Adil ve Esme arasında da zorlu bir süreç başlayacak. Adil, Esme’nin hapse girmesini istemezken suçu üstlenmeyi ister. Esme ise onun yeniden ceza almasını önlemek için teslim olma kararı verir.

Öte yandan zehirlenme şüphesiyle sağlık ocağına kaldırılan Sevcan için Eleni ve Oruç zamana karşı yarışır. Sevcan’ın sağlık durumunun nasıl sonuçlanacağı ve bu olayın aileler üzerindeki etkisi, yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmeler arasında yer alıyor. Son olarak Fadime ve İso arasında neler olacağı merakla takip edilecek.

9 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.45 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Teşkilat

