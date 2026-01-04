TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü 4 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmedi. 164. bölüm yayın akışında yer almazken yaşanan değişiklik sonrası dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Teşkilat dizisi, yılbaşı haftası sonrası yayın akışında yer almadı. 4 Ocak Pazar akşamı diziyi takip eden izleyiciler tekrar bölümüyle karşılaştı. Bu kapsamda yeni bölümle ilgili son durumu öğrenmek için resmi açıklamalar takip ediliyor.

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK?

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin 164. bölümü, 4 Ocak 2026 Pazar akşamı ekrana gelmedi. Diziler, televizyon kanallarının yılbaşı haftasında uyguladığı geçici yayın planlaması olarak açıklandı. Bu dönemde birçok dizi, set ve prodüksiyon sürecine kısa süreli ara verdi. TRT 1’in resmi yayın akışında Teşkilat dizisi, yeni bölüm yerine tekrar yayınıyla izleyici karşısına çıktı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 164. bölümünün yayın tarihi netleşti. Yapılan planlamaya göre yeni bölümün 11 Ocak 2026 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizi, her zamanki yayın saatinde ekrana gelecek.

Yeni bölümle birlikte dizinin ana hikayesinde yaşanan gelişmelerin devam etmesi planlanıyor. Yayın takvimine göre Teşkilat, yılbaşı haftası sonrası normal yayın düzenine geri dönecek ve yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

TEŞKİLAT 164. BÖLÜM TARİHİ

Teşkilat’ın 164. bölümünün 11 Ocak 2026 Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

