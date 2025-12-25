Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 254 sürekli işçi için başvuru süreci netleşti. İŞKUR üzerinden yapılacak alımda başvuru tarihleri, yaş şartı ve kadro dağılımı merak ediliyor.

Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği sürekli işçi alımlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), farklı meslek gruplarında toplam 254 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurular öncesinde, TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro detayları gündemin üst sıralarına çıktı.

TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TİGEM tarafından yayımlanan ilana göre 254 sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, İŞKUR sisteminde yayımlanan ilanlar arasından yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şartları taşıyan adaylar noter kurası ve devamında sözlü-mülakat/uygulama sınavı sürecine dahil edilecek.

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı açıklandı

TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 46 yaşını tamamlamamış olmak gerekiyor. Ayrıca adayların kamu haklarından mahrum olmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması ve görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor. Adayların, başvuracakları işyerinin bulunduğu il veya ilçede ikamet ediyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

TİGEM 254 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kadro dağılımı açıklandı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DAĞILIMI

TİGEM’in 254 kişilik sürekli işçi alımında kadro dağılımı oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Alım yapılacak pozisyonlar arasında aşçı, pide ustası, odacı, garson, kat görevlisi, basınla ilişkiler görevlisi, bilgi işlem destek elemanı, şoför, inşaat işçisi, elektrik tesisat ve pano montörü gibi meslekler bulunuyor.

Hayvan bakıcısı, traktör şoförü-sürücü, at bakıcısı (seyis) ve center-pivot-zirai sulamacı pozisyonları olarak öne çıkıyor. Ayrıca kamyon şoförü, tanker şoförü, iş makineleri operatörü, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi teknik kadrolar için de alım gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası