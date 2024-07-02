Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme:

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atamalara göre Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atandı. Birçok görev değişiminin gerçekleştiği kararların ardından gündeme Ersin Tepeli geldi. Kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular ise araştırılanlar arasında yer aldı. Hayatı ve aldığı eğitimler...