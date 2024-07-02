Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atamalara göre Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atandı. Birçok görev değişiminin gerçekleştiği kararların ardından gündeme Ersin Tepeli geldi. Kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular ise araştırılanlar arasında yer aldı. Hayatı ve aldığı eğitimler...
Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken yeni görev yerlerinde yaşayanlar, Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli'nin nereli olduğunu da merak ediyor.
TOKAT TURHAL KAYMAKAMLIĞI'NA ATANAN ERSİN TEPELİ KİMDİR?
Kadirli'de dünyaya gelen isim ilk ve ortaokul eğitimlerini Kadirli'de tamamlarken lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.
İçişleri Bakanlığında Uzman olarak göreve başlayan isim 2008 senesinde Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Düziçi İlçesinde Kaymakam Refikliği stajı yapmasından sonra Aladağ ve Antalya’nın Demre ilçelerinde Kaymakam vekili olarak çalıştı.
Yabancı dil programı nedeniyle bir süre Almanya'nın Baden Württemberg Eyaletine bağlı Schwaebisch Hall kentinde olan Tepeli, Federal Almanya Cumhuriyetinin Kamu Yönetimi yapısını araştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın 2011 yılı kararnamesi ile Tufanbeyli Kaymakamlığına atanmıştı.
2013-2015 aralığında Çağlayancerit Kaymakamı olarak görev alan isim, 2015-2018 aralığında Şırnak İli İdil İlçesi Kaymakamı olarak çalıştı.
2018-2020 aralığında Elazığ İli Keban Kaymakamı görevini yürüttü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan isim evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi